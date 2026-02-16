Arbetslösheten sjunker i Sigtuna – fortsatt över länssnittet

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.

Under januari var 2 405 av 27 022 invånare i åldern 16–66 år i Sigtuna inskrivna som arbetssökande, 51 färre än vid samma tidpunkt 2025. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,9 procent, något högre än länets genomsnitt på 7,0 procent, enligt Newsworthy.

Sigtuna är en av 18 av 26 kommuner i Stockholms län där arbetslösheten sjunker. Störst minskning märks i Upplands-Bro, där arbetslösheten faller med 1,0 procentenheter. I länet har Ekerö den lägsta arbetslösheten (3,7 procent) medan Södertälje ligger högst (10,9 procent). För att nå samma nivå som Ekerö skulle 1 405 personer i Sigtuna behöva sysselsättas.

Även ungdomsarbetslösheten minskar. Bland 18–24-åringar var 7,6 procent inskrivna som arbetssökande i januari, vilket motsvarar 211 personer, en minskning med 26 personer jämfört med förra året.

Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sigtuna var 13,5 procent, motsvarande 1 718 personer, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter på ett år. Skillnaden mellan utrikesfödda och hela befolkningen har därmed minskat något, men ligger fortfarande över länets genomsnitt.