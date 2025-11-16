Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Ökningen innebär att det är elfte månaden i rad som arbetslösheten i Sigtuna är högre än året innan. Arbetslösheten uppgick till 8,8 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än i fjol, enligt siffror från Arbetsförmedlingen som Newsworthy sammmanställt. Även i Stockholms län rapporteras en uppgång i 16 av 26 kommuner, med störst ökning i Upplands Väsby (+0,6 procentenheter).

Ungdomsarbetslösheten sjönk något och låg i oktober på 8,6 procent för 18–24-åringar, motsvarande 239 personer. Bland utlandsfödda minskade arbetslösheten marginellt till 13,4 procent. Skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda i Sigtuna är 4,6 procentenheter, vilket är relativt låg jämfört med andra kommuner i länet.