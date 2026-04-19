Arbetslösheten minskar i kommunen – men ligger fortsatt högt

Arbetslösheten i Sigtuna kommun sjunker något. I mars var 8,8 procent av invånarna inskrivna som arbetssökande, en minskning jämfört med samma månad i fjol, enligt Newsworthy.

Det motsvarar 2 371 personer, vilket är 33 färre än för ett år sedan. Utvecklingen går åt samma håll i stora delar av Stockholms län, där arbetslösheten minskar i majoriteten av kommunerna. Samtidigt ligger Sigtuna fortfarande över länssnittet på 6,9 procent, enligt siffrorna från Arbetsförmedlingen som Newsworthy sammanställt.

Bland utrikesfödda fortsätter arbetslösheten neråt. I mars låg den på 13,4 procent, vilket är en tydlig minskning jämfört med året innan. Även bland unga syns en mindre nedgång – 8,0 procent av 18–24-åringarna är inskrivna som arbetssökande.

Nationellt ligger arbetslösheten på 6,6 procent, vilket också är en minskning jämfört med förra året.