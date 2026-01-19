Arbetslösheten minskade för första gången på ett år
Efter att ha ökat under drygt ett års tid minskade arbetslösheten i kommunen, om än knappt.
Arbetslösheten i Sigtuna kommun minskade i december efter att ha ökat sedan november 2024, enligt Newsworthy. Den totala arbetslösheten uppgick till 8,8 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Det motsvarar 2 362 inskrivna arbetssökande, 61 färre än ett år tidigare.
Nedgången innebär ett trendbrott efter tolv månader med högre arbetslöshet än året innan. Trots minskningen ligger Sigtuna fortsatt över snittet i Stockholms län, där arbetslösheten är 6,9 procent.
Även arbetslösheten bland utlandsfödda och unga sjönk i december. Bland utlandsfödda var andelen arbetslösa 13,3 procent och bland 18–24-åringar 8,1 procent, båda lägre än vid samma tidpunkt i fjol, enligt Newsworthy.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare EXPO-området i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.