Arbetslösheten minskade för första gången på ett år

Efter att ha ökat under drygt ett års tid minskade arbetslösheten i kommunen, om än knappt.

Arbetslösheten i Sigtuna kommun minskade i december efter att ha ökat sedan november 2024, enligt Newsworthy. Den totala arbetslösheten uppgick till 8,8 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Det motsvarar 2 362 inskrivna arbetssökande, 61 färre än ett år tidigare.

Nedgången innebär ett trendbrott efter tolv månader med högre arbetslöshet än året innan. Trots minskningen ligger Sigtuna fortsatt över snittet i Stockholms län, där arbetslösheten är 6,9 procent.

Även arbetslösheten bland utlandsfödda och unga sjönk i december. Bland utlandsfödda var andelen arbetslösa 13,3 procent och bland 18–24-åringar 8,1 procent, båda lägre än vid samma tidpunkt i fjol, enligt Newsworthy.