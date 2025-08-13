Arbetslösheten i Sigtuna stiger – lägsta jobbsiffran i år

Arbetslösheten i Sigtuna kommun är nu 9,2 procent, en ökning jämfört med förra året. I juli fick bara 124 personer jobb, vilket är årets lägsta notering enligt Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten i Sigtuna kommun ligger nu på 9,2 procent av arbetskraften mellan 16 och 65 år. Det är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli förra året, enligt siffror från Arbetsförmedlingen.

Totalt var 2 456 personer inskrivna som arbetssökande i juli, att jämföra med 2 306 samma månad 2024. Endast 124 personer fick jobb under månaden – årets lägsta notering. Sigtuna är en av de kommuner i Stockholms län med högst arbetslöshet, tillsammans med Botkyrka, Södertälje, Bro, Järfälla och Upplands Väsby, där arbetslösheten också är 9 procent eller mer.

– Osäkerhet i omvärlden dämpar både konsumtion och investeringar. Hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken, vilket påverkar arbetsmarknaden, säger Lars Lindvall, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Han berättar att arbetslösheten i början av lågkonjunkturen steg främst bland män, som ofta arbetar i branscher känsliga för konjunktursvängningar. Nu är ökningen något större bland kvinnor, vilket enligt Lindvall beror på att offentlig sektor påverkas senare i ekonomiska nedgångar.