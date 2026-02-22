Arbetsfordon började brinna på Arlanda

Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.

Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och kunde snabbt släcka branden, rapporterar unt.se. Det fanns en risk att elden skulle sprida sig till en mindre byggnad i närheten, men någon spridning skedde inte. Det brinnande fordonet flyttades efter släckningsarbetet.

Det är oklart om händelsen påverkade verksamheten i terminalen. Enligt unt.se inträffade branden vid F-piren och hanterades under natten.

Av Erik Karlsson
