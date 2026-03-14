Arbetet med Stora gatan fortsätter

Arbetet med att rusta upp Stora gatan i Sigtuna stad fortsätter den 16 mars. Den nya etappen med stensättning beräknas pågå fram till sommarsemestrarna.

Under 2024 och 2025 har stora delar av gatan redan byggts om. Asfalten har schaktats bort och gatan har byggts upp på nytt med förändrad höjdsättning för att förbättra avrinningen av dagvatten. Sättningsskador har åtgärdats och ny belysning har installerats. Trafikpollare har också satts upp på den smalare delen av gatan för att öka trafiksäkerheten.

Ledningar för el och fiber har setts över av både kommunen och andra ledningsägare. Samtidigt har möblering och papperskorgar längs gatan setts över och kompletterats.

Under 2025 stensattes sträckan mellan Lilla torget och Stora torget. Den kommande etappen gäller sträckan mellan Stora torget och Busstorget.

Under arbetet kommer en mindre del av Stora torget att användas som uppställningsplats för arbetsfordon och utrustning. Enligt kommunen ska framkomligheten för gående vara fortsatt god och butikerna längs gatan håller öppet som vanligt.