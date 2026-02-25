Mattias Askerson och Erik LangbyFoto: Pressbild/montage märsta.nu

Är det ett haveri att lyssna på invånarna, Marie Axelsson (S)?

Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från moderatstyrets håll.” Känner du som läsare igen citatet? Det är inte konstigt. Axelsson har nämligen ylat på samma sätt i frågan tidigare.

Men vi tar gärna debatten igen. För det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter i stället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Insändaren handlar om de boende i det lilla området i Pilsbo i Sigtuna som redan 2011 bildade en bostadsrättsförening med målet att gemensamt kunna äga de 64 lägenheterna.

Undersökning efter undersökning i Sverige visar att de flesta vill kunna äga sin bostad, men alltför få har möjligheten. Inte minst här i Sigtuna har den socialdemokratiska politiken under lång tid varit inriktad på att bygga hyresrätter och inte bostads- och äganderätter. När de boende i BRF Klockgjutaren på Kardborrvägen i Sigtuna under mer än tio år väntat på möjligheten att få köpa loss sina lägenheter och rå sig själva, tycker vi inom den moderatledda kommunledningen att de ska få göra det.

Vanliga människor ges större makt över sitt boende och det blir ju inte färre lägenheter i kommunen bara för att upplåtelseformen ändras. Socialdemokraterna får det att låta som att när människor får äga sin bostad förloras de från bostadsmarknaden, men så är det ju inte, de finns ju givetvis kvar.

Genom att möjliggöra för ombildningen av beståndet i Pilsbo får invånarna möjlighet att äga sitt boende själva och AB SigtunaHem, kommunens bostadsbolag, kan samtidigt stärka sin ekonomi och därmed underlätta för bolaget att bygga de nya bostäder Axelsson efterfrågar.

Men i grunden handlar denna debatt bara om huruvida man lyssnar och står på invånarnas sida som vi gör, eller som Marie Axelsson, alltid med den socialdemokratiska ideologin för ögonen, ställa sig på andra sidan och tro att hon vet bättre än kommuninvånarna och därför måste bestämma åt dem.

  • Erik Langby (M), styrelseordförande AB SigtunaHem
  • Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande

Läs mer: Bostadspolitiken i kommunen havererar

Av redaktion@marsta.nu

Bostadspolitiken i kommunen havererar

Insändare Moderatstyret föreslår nu återigen kommunfullmäktige att godkänna att 64 hyreslägenheter i SigtunaHems bestånd i Sigtuna stad ska säljas och ombildas till bostadsrätter. Detta är fortsättningen på haveriet för bostadspolitiken i kommunen.

Var tredje Sigtunabo saknar egen försörjning

Insändare Sigtuna står inför en dubbel utmaning: samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens lever mer än var tredje person i arbetsför ålder inte på egen försörjning. Det påverkar sammanhållning, trygghet och tillväxt negativt. När färre arbetar och betalar skatt minskar resurserna till välfärden, och långvarig arbetslöshet drabbar både individ och samhällsekonomi.

Tonårsutvisningarna måste stoppas nu

Insändare I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

valet2026

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.