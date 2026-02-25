Är det ett haveri att lyssna på invånarna, Marie Axelsson (S)?

Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från moderatstyrets håll.” Känner du som läsare igen citatet? Det är inte konstigt. Axelsson har nämligen ylat på samma sätt i frågan tidigare.

Men vi tar gärna debatten igen. För det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter i stället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Insändaren handlar om de boende i det lilla området i Pilsbo i Sigtuna som redan 2011 bildade en bostadsrättsförening med målet att gemensamt kunna äga de 64 lägenheterna.

Undersökning efter undersökning i Sverige visar att de flesta vill kunna äga sin bostad, men alltför få har möjligheten. Inte minst här i Sigtuna har den socialdemokratiska politiken under lång tid varit inriktad på att bygga hyresrätter och inte bostads- och äganderätter. När de boende i BRF Klockgjutaren på Kardborrvägen i Sigtuna under mer än tio år väntat på möjligheten att få köpa loss sina lägenheter och rå sig själva, tycker vi inom den moderatledda kommunledningen att de ska få göra det.

Vanliga människor ges större makt över sitt boende och det blir ju inte färre lägenheter i kommunen bara för att upplåtelseformen ändras. Socialdemokraterna får det att låta som att när människor får äga sin bostad förloras de från bostadsmarknaden, men så är det ju inte, de finns ju givetvis kvar.

Genom att möjliggöra för ombildningen av beståndet i Pilsbo får invånarna möjlighet att äga sitt boende själva och AB SigtunaHem, kommunens bostadsbolag, kan samtidigt stärka sin ekonomi och därmed underlätta för bolaget att bygga de nya bostäder Axelsson efterfrågar.

Men i grunden handlar denna debatt bara om huruvida man lyssnar och står på invånarnas sida som vi gör, eller som Marie Axelsson, alltid med den socialdemokratiska ideologin för ögonen, ställa sig på andra sidan och tro att hon vet bättre än kommuninvånarna och därför måste bestämma åt dem.

Erik Langby (M), styrelseordförande AB SigtunaHem

Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande

