Jettime lanserar samarbete med Apollo. Foto: Alexander Kurkus/pressbild

Apollo och Jettime satsar på Arlanda – nytt charteravtal klart

Apollo och flygbolaget Jettime har tecknat ett nytt tvåårigt avtal som innebär ökad chartertrafik från Stockholm Arlanda. Avtalet gäller från april 2026 till april 2028.

Apollo och Jettime har ingått ett nytt samarbetsavtal som omfattar både sommar- och vintertrafik under perioden 2026–2028. Avtalet har ett totalt värde på över 850 miljoner danska kronor och innebär att Jettime ska operera två flygplan på helårsbasis för Apollo i Danmark och Sverige.

En central del i satsningen är Stockholm Arlanda, där Jettime under sommarsäsongen 2026 kommer att basera ett flygplan. Därifrån ska Apollo-resenärer flygas direkt till flera populära semesterdestinationer i Medelhavet, med särskilt fokus på Grekland. Bland nyheterna finns även en ny direktlinje till den grekiska ön Limnos. Under vinterhalvåret planeras flygningar från Arlanda till bland annat Kanarieöarna och andra soldestinationer.

Flygningarna från Arlanda väntas uppgå till cirka två avgångar per dag under sommaren och omkring en avgång per dag under vintern. Jettime kommer att ha egen personal stationerad på flygplatsen, vilket enligt bolagen möjliggör service på skandinaviskt språk ombord.

Av Erik Karlsson

