Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Nu när vår kommuns busstrafik ska drivas i egen regi kommer regionen få större möjlighet att styra över kvalitet, arbetsvillkor och hur resurser används. Istället för att lägga skattepengar på vinstdrivande företag kan pengarna gå till bättre trafik, bättre villkor för personalen och en mer hållbart utveckling.

Det här är inte bara en seger för oss i Vänsterpartiet – det är en seger för alla resenärer i norra Stockholmsregionen. Vi ser detta som ett första steg mot ett större mål: att all SL-trafik i Region Stockholm ska drivas i egen regi.

Att ta tillbaka kontrollen över kollektivtrafiken är nödvändigt för att bygga ett rättvist, hållbart och tillgängligt transportsystem för framtiden. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hela SL:s verksamhet ska följa efter – för klimatet, för personalen och för resenärerna.