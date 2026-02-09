Äntligen kan föräldrarna finnas där

Liberalerna levererar! Sedan årsskiftet har föräldrar utökad rätt till vab, för att ge barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning tryggt stöd i skolan.

Dessutom kan föräldrar nu enklare följa med till socialtjänsten för att backa upp sitt barn i kampen mot kriminalitet, missbruk och livslångt utanförskap. Det var inte en dag för tidigt.

Tillfällig föräldrapenning (vab) är viktig för att föräldrar ska kunna vara borta från jobbet när barn är hemma sjuka eller behöver läkarbesök. Men ett barn med diabetes, stomi eller epilepsi bär sin sjukdom med sig hela sitt liv – även i skolan och på fritids. Då räcker det inte att skolpersonalen är generellt informerad om en viss sjukdom eller särskilda behov.

Föräldrar kan behöva ha omfattande kontakter med skola eller förskola, för att barnet säkert ska få rätt stöd och egenvård i klassrummet, på raster, under eftermiddagar och på utflykter.

I åratal har Liberalerna gång på gång krävt rätt till vab för att föräldrar ska kunna lära skolan om just sitt barns sjukdom och behov. Likaså har vi arbetat för rätt till vab om ett barn behöver hjälp från socialtjänsten för sin framtids skull.

Fram till nu har systemet varit djupt orättvist. Föräldrar har inte ens haft rätt att vara borta från jobbet utan ersättning, trots att tiden de behövt lämna arbetsplatsen är direkt avgörande för deras barns hälsa. Istället har de tvingats avstå lön, gå ned i arbetstid eller ta ut semester för att kunna delta i möten om sitt barns själva framtid.

Nu är det slut på orättvisan. Regeringen med Liberalerna inför rätt till vab för barn upp till 12 år, och för äldre barn när det finns skäl till det. Nu får föräldrar möjlighet att ge skolan introduktion till sitt barns egenvård, och även ta möten med socialtjänsten om barnet har det tufft.

Liberalernas vab-reform ger gott stöd till de familjer som behöver det allra mest. Självklart ska föräldrar kunna finnas där när deras barn behöver dem.