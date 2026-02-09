Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L), och Pernilla Bergqvist (L), gruppledare i Sigtuna kommunFoto: Liberalerna

Äntligen kan föräldrarna finnas där

Liberalerna levererar! Sedan årsskiftet har föräldrar utökad rätt till vab, för att ge barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning tryggt stöd i skolan.

Dessutom kan föräldrar nu enklare följa med till socialtjänsten för att backa upp sitt barn i kampen mot kriminalitet, missbruk och livslångt utanförskap. Det var inte en dag för tidigt.

Tillfällig föräldrapenning (vab) är viktig för att föräldrar ska kunna vara borta från jobbet när barn är hemma sjuka eller behöver läkarbesök. Men ett barn med diabetes, stomi eller epilepsi bär sin sjukdom med sig hela sitt liv – även i skolan och på fritids. Då räcker det inte att skolpersonalen är generellt informerad om en viss sjukdom eller särskilda behov.

Föräldrar kan behöva ha omfattande kontakter med skola eller förskola, för att barnet säkert ska få rätt stöd och egenvård i klassrummet, på raster, under eftermiddagar och på utflykter.

I åratal har Liberalerna gång på gång krävt rätt till vab för att föräldrar ska kunna lära skolan om just sitt barns sjukdom och behov. Likaså har vi arbetat för rätt till vab om ett barn behöver hjälp från socialtjänsten för sin framtids skull.

Fram till nu har systemet varit djupt orättvist. Föräldrar har inte ens haft rätt att vara borta från jobbet utan ersättning, trots att tiden de behövt lämna arbetsplatsen är direkt avgörande för deras barns hälsa. Istället har de tvingats avstå lön, gå ned i arbetstid eller ta ut semester för att kunna delta i möten om sitt barns själva framtid.

Nu är det slut på orättvisan. Regeringen med Liberalerna inför rätt till vab för barn upp till 12 år, och för äldre barn när det finns skäl till det. Nu får föräldrar möjlighet att ge skolan introduktion till sitt barns egenvård, och även ta möten med socialtjänsten om barnet har det tufft.

Liberalernas vab-reform ger gott stöd till de familjer som behöver det allra mest. Självklart ska föräldrar kunna finnas där när deras barn behöver dem.

  • Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun (L)
  • Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson (L)
Av redaktion@marsta.nu

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Debatt Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

Utvisningen av Ayla

Ayla kan inte planera sitt liv – för Sverige vågar inte ge besked

Debatt Jag har läst att Migrationsverket tillfälligt har stoppat utvisningar till Iran. Många reagerar med lättnad. Det är lätt att förstå varför. När ett land präglas av förtryck, våld och brutal repression borde det vara självklart att människor inte skickas tillbaka.

Ayla är en av oss!

Debatt Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

valet2026

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Debatt När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

nyårskrönikan

Det första av flera

Debatt Nu har det blivit dags att lämna 2025 och med bestämda steg gå in i valåret 2026.

Utbildning motverkar fattigdom

Debatt På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Debatt Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Debatt I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Vi kräver handling av M, SD, KD och SfS för konsultslöseriet

Debatt Den moderatledda kommunledningen som styr Sigtuna kommun måste utkrävas på ansvar för slöseriet med kommuninvånarnas skattepengar. Efter det som framkommit i Uppdrag granskning räcker det inte med att säga att man tar bristerna på allvar, vi kräver krafttag.

Livsfarligt övergångsställe!

Debatt Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Debatt Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Debatt Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.