Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Anthony Nyberg, 20, lämnade Märsta för att stå i Division 2 med Sunne. Där fick han gott om istid och stod 18 av 28 matcher.

– Det har gått bra för min del. Jag gick dit som andramålvakt men fick spela mycket matcher. Det var kul. Jag trivs bra där och har haft bra utveckling framåt. Det blev ett miljöombyte, säger han.

Han var dubbelregistrerad för både Sunne och Karlskoga och kunde därför röra sig mellan klubbarna. Tidigare i veckan fick han besked om att packa trunken och bege sig till Karlskoga för att vara en del av J20-laget. Dock blev det mer än så. BIK skulle möta Modo på söndagen och en av målvakterna blev sjuk. Då fick Anthony samtal om att han inte bara skulle vara backup utan vakta kassen uppe i Örnsköldsvik.

– Jag trodde inte på det att jag skulle stå. Det lät sjukt. Det är en dröm att få spela i de högsta ligorna. Ett minne för livet, säger Nyberg.

Anthony har några matcher på meritlistan i Hockeyettan. Men han hade bestämt sig för att gå till Sunne inför säsongen:

– Jag fick inget kontrakt så jag valde att byta miljö. Jag hade bestämt mig innan att jag ville flytta.

Nu är han kvar resten av säsongen och ingår i BIK:s trupp. Dagens seger innebar att Karlskoga blev trea i serien.

– Jag är inne för att fylla truppen inför slutspelet. Det är inget bestämt att jag ska stå. Jag fokuserar på BIK, sen får man se vad som händer. Jag hade ettårskontrakt, så vi får se vad som händer, säger han.