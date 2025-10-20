Stor efterfrågan på taxiförare

Antalet lediga jobb i kommunen ökade i kommunen förra veckan jämfört med för en månad sen. Flest platser finns inom taxi och restaurang.

Det finns just nu 198 annonser om lediga jobb i Sigtuna kommun, vilket motsvarar omkring 400 tjänster, enligt Arbetsförmedlingens siffror som Newsworthy sammanställt. För en månad sedan fanns 195 annonser, vilket motsvarade drygt 300 tjänster.

De yrken som har flest annonser just nu är taxiförare (46 annonser), restaurang- och köksbiträden (44), undersköterskor inom hemtjänst, äldreboende och habilitering (38) samt lager- och terminalpersonal (36). Andra yrkesgrupper med många annonser är kriminalvårdare (22), vårdare och boendestödjare (15), ramppersonal och varupåfyllare (13), grundskollärare (13), planerare och utredare (11) samt barnskötare (9).

Antalet annonser inom vissa yrkesgrupper har ökat markant jämfört med förra månaden. Exempelvis har antalet annonser för undersköterskor ökat med 34, medan antalet för lager- och terminalpersonal har minskat med 32.