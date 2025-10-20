Taxijobben ökar i kommunenFoto: märsta.nu/Arkiv

Stor efterfrågan på taxiförare

Antalet lediga jobb i kommunen ökade i kommunen förra veckan jämfört med för en månad sen. Flest platser finns inom taxi och restaurang.

Det finns just nu 198 annonser om lediga jobb i Sigtuna kommun, vilket motsvarar omkring 400 tjänster, enligt Arbetsförmedlingens siffror som Newsworthy sammanställt. För en månad sedan fanns 195 annonser, vilket motsvarade drygt 300 tjänster.

De yrken som har flest annonser just nu är taxiförare (46 annonser), restaurang- och köksbiträden (44), undersköterskor inom hemtjänst, äldreboende och habilitering (38) samt lager- och terminalpersonal (36). Andra yrkesgrupper med många annonser är kriminalvårdare (22), vårdare och boendestödjare (15), ramppersonal och varupåfyllare (13), grundskollärare (13), planerare och utredare (11) samt barnskötare (9).

Antalet annonser inom vissa yrkesgrupper har ökat markant jämfört med förra månaden. Exempelvis har antalet annonser för undersköterskor ökat med 34, medan antalet för lager- och terminalpersonal har minskat med 32.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.

Marknadsplatsen prisas

Näringsliv Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.