Antalet för stora barngrupper ökar i kommunen

Mer än varannan barngrupp i förskolan i Sigtuna kommun är större än vad som rekommenderas. Det visar nya siffror från Sveriges Lärare.

Under 2025 låg 55 procent av de åldersindelade barngrupperna över Skolverkets riktlinjer. För de yngsta barnen rekommenderas max 12 per grupp och för äldre barn max 15. Sigtuna ligger därmed nära rikssnittet.

Samtidigt har andelen minskat något jämfört med året innan. Då var 69 procent av grupperna för stora. Trots det beskriver Sveriges Lärare läget som fortsatt pressat.

Enligt organisationen uppger många i förskolan att stora barngrupper gör det svårt att hinna med uppdraget och att ha uppsikt över alla barn. Skillnaderna i länet är också stora – från 25 procent i Vaxholm till 84 procent i Salem.

Frågan om att lagreglera barngruppernas storlek är aktuell nationellt, där flera partier har öppnat för förändringar.