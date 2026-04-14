Anna Book planerar flytt från Odensala

Artisten Anna Book planerar att sälja sitt hus i Odensala.
Villan, som går under namnet Villa Ankersborg, har dykt upp som ett kommande objekt på bostadsmarknaden. Huset är byggt 1961 och har en boyta på 91 kvadratmeter samt biyta på 114 kvadratmeter. Något utgångspris är ännu inte offentligt. Samtidigt befinner sig Anna Book utomlands under en längre period. Det är i nuläget oklart vad som ligger bakom försäljningen eller var nästa boende blir rapporterar Bloggbevakning.
Kulturnyheter Hanne Stichel, tidigare församlingsledare i Märsta pastorat, har nu mottagits som kyrkoherde i Ljusnans pastorat. Mottagningen hölls av biskop Karin Johannesson under högmässan i Ljusdals kyrka den 29 mars.
Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kulturnyheter Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.