Ändringar i lagen möjliggör för skolverksamhet i Storboda
Kriminalvården förbereder undervisning för barn och unga på anstalt. Förslagen är aktuella även lokalt, eftersom Storboda i Rosersberg omfattas av en ny skola.
Regeringens utredare har lämnat förslag på hur skolverksamheten för barn och unga inom Kriminalvården ska fungera, enligt Kriminalvården. Skolan ska vara huvudsysselsättning och undervisningen ska främst ske på plats med lärare närvarande. I vissa fall kan fjärr- eller distansundervisning användas.
Den garanterade undervisningstiden föreslås bli i genomsnitt 23 timmar i veckan. Läsåret ska pågå från juli till juni, vilket innebär att eleverna inte får sommarlov.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2027. Fram till dess kan undervisning bedrivas enligt nuvarande regler. För Sigtuna kommun är frågan aktuell eftersom Storboda i Rosersberg omfattas av en ny skola kopplad till Kriminalvårdens barn- och ungdomsverksamhet.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.
Nyheter En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.
Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.