Ändringar i lagen möjliggör för skolverksamhet i Storboda

Kriminalvården förbereder undervisning för barn och unga på anstalt. Förslagen är aktuella även lokalt, eftersom Storboda i Rosersberg omfattas av en ny skola.

Regeringens utredare har lämnat förslag på hur skolverksamheten för barn och unga inom Kriminalvården ska fungera, enligt Kriminalvården. Skolan ska vara huvudsysselsättning och undervisningen ska främst ske på plats med lärare närvarande. I vissa fall kan fjärr- eller distansundervisning användas.

Den garanterade undervisningstiden föreslås bli i genomsnitt 23 timmar i veckan. Läsåret ska pågå från juli till juni, vilket innebär att eleverna inte får sommarlov.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2027. Fram till dess kan undervisning bedrivas enligt nuvarande regler. För Sigtuna kommun är frågan aktuell eftersom Storboda i Rosersberg omfattas av en ny skola kopplad till Kriminalvårdens barn- och ungdomsverksamhet.