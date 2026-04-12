Andelen laddbara bilar minskar i Sigtuna

Under årets första kvartal sjönk andelen laddbara bilar bland nyregistreringarna i Sigtuna kommun. Samtidigt ökar elbilsförsäljningen i landet som helhet.

I Sigtuna var 54 procent av de nyregistrerade personbilarna laddbara under kvartalet, enligt statistik som Newsworthy sammanställt. Av dessa utgjorde rena elbilar 35 procent av samtliga nyregistreringar. Totalt registrerades 201 nya bilar i kommunen.

Andelen laddbara bilar har minskat med 5,7 procentenheter jämfört med kvartalet innan. Fossildrivna bilar stod för 46 procent av nyregistreringarna under perioden.

Nationellt är utvecklingen den motsatta. I Sverige som helhet var 63 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet, och i Stockholms län låg andelen på 73 procent.

I Sigtuna har andelen laddbara bilar varit högre tidigare, med en topp under fjärde kvartalet 2022 då 71 procent av nyregistreringarna var laddbara.