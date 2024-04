Andelen biståndstagare i kommunen på oförändrad nivå

Andelen invånare som fick ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun förblev i stort sett konstant under vintermånaderna, enligt den senaste preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Under perioden december till februari erhöll i genomsnitt 267 personer per månad ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av den vuxna befolkningen. Detta är marginellt mindre än antalet under hösten och något färre än under samma period föregående år, enligt Newsworthys sammanställning.

Begreppet ekonomiskt bistånd inkluderar både försörjningsstöd, ibland kallat ”socialbidrag”, och andra former av ekonomiskt stöd som tillhandahålls av kommunens socialtjänst. Det kan exempelvis innebära stöd för att täcka kostnader för sjukvård, begravning eller nödvändiga flyttar.

Andelen på 0,5 procent under vintern ligger bland de lägre nivåerna under det senaste decenniet i kommunen, med den högsta andelen noterad under våren 2014. Det är värt att notera att en överväldigande majoritet av de som erhöll bistånd var kvinnor: I genomsnitt fick 105 män och 161 kvinnor ekonomiskt bistånd varje månad under vintern. 2014 var det nästan 1,5 procent av den vuxna befolkningen som erhöll ekonomiskt bistånd i kommunen.