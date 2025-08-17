Analys: Långtidsarbetslösheten ökar – skillnaderna mellan grupper är stora

Sigtuna har i juli uppmätt den högsta långtidsarbetslösheten sedan november 2022. Utvecklingen speglar ett bredare mönster i både länet och riket, men statistiken visar också tydliga skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

Totalt var 982 personer i kommunen utan arbete i minst ett år, motsvarande 3,7 procent av arbetskraften. Ökningen är relativt liten i faktiska tal – tio fler än månaden innan – men sett över tid syns en tydlig trend där fler fastnar i långtidsarbetslöshet. Särskilt anmärkningsvärt är att antalet personer som varit utan arbete i minst två år stigit till 503, en ökning jämfört med samma månad i fjol.

En förklaring till utvecklingen är att det tar längre tid för vissa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Statistiken visar att äldre och personer utan gymnasieutbildning har betydligt högre andel långtidsarbetslöshet än andra. I åldersgruppen 55–65 år är nästan fem procent långtidsarbetslösa, mer än dubbelt så många som i gruppen unga vuxna.

Skillnaderna mellan födda i Sverige och utrikesfödda är ännu större. Medan 1,6 procent av de svenskfödda i kommunen varit arbetslösa längre än ett år, är andelen 6,0 procent bland utrikesfödda – alltså nära fyra gånger högre. Mönstret återkommer även i riket som helhet.

Utbildningsnivån framstår också som en avgörande faktor. Bland personer i Sigtuna som saknar gymnasieutbildning är långtidsarbetslösheten 6,6 procent, mer än dubbelt så hög som bland dem med gymnasieexamen. Det pekar på utbildningens betydelse för möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden.

På länsnivå placerar sig Sigtuna över genomsnittet, men långt ifrån toppen. Södertälje har störst andel långtidsarbetslösa i Stockholms län (5,6 procent) medan Vaxholm har lägst (1,1 procent). Totalt i riket är långtidsarbetslösheten 2,9 procent, vilket innebär att Sigtuna ligger närmare en procentenhet högre än riksgenomsnittet.

Analysen visar att långtidsarbetslösheten i Sigtuna inte bara ökar, utan också drabbar vissa grupper betydligt hårdare än andra. Utvecklingen innebär att insatser för att stärka etableringen för äldre, utrikesfödda och personer med låg utbildningsnivå kan bli avgörande för att vända trenden.

Läs mer: Arbetslösheten stiger – högsta siffrorna på flera år