AMEX satsar på ny lounge

American Express satsar på ny lounge och stänger nuvarande för renovering till 2024.

Amex Lounge har haft ett samarbete med Pontus Frithiof under några år. Loungen låg i anslutning till Pontus in the air som nu har stängt. Även nuvarande Amex lounge kommer att stänga under mitten av mars för att renoveras. 2024 öppnar den upp igen.

– Under 2023 inleder vi en av American Express Nordics största satsningar och mest omfattande ombyggnationer på Arlanda flygplats. Tillsammans med Swedavia och framstående arkitekter och designers kommer vi att bygga en ny Amex Lounge, på 700 kvadratmeter, i absolut världsklass, säger Philip Trocmé, Nordisk VD, American Express.

Under tiden kommer medlemmar att vara välkomna till Amex Pop Up Lounge i närheten av Gate F26 på Terminal 5.