Ambulans körde fel – hamnade på skolgård

Region Stockholms ambulanser har haft problem med kartor som hänger sig eller visar fel väg, vilket kan leda till förseningar och ökade risker för patienter, rapporterar P4 Stockholm.

Ambulanspersonal har sedan regionen tog över verksamheten i våras rapporterat över 400 interna larm om arbetsmiljö och vårdproblem, där kartstödet är ett återkommande problem.

Ett exempel från Sigtuna visar hur kartproblemen kan påverka insatstiden: en ambulans hamnade på en skolgård istället för den angivna adressen, vilket ledde till en försening på fyra minuter, enligt Sveriges Radio. Johan Nestin, ambulanssjuksköterska och skyddsombud, jämför situationen med flyget, där liknande fel skulle ha åtgärdats omgående.