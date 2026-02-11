Allvarlig händelse vid återvändandecenter

Den insatsen som pågick under tisdagen på återvändandecenter i Arlandastad föregicks av en allvarlig händelse.

En större polisinsats genomfördes under tisdagen vid Migrationsverkets återvändandecenter i Märsta, norr om Stockholm, med anledning av ett misstänkt grovt brott. Enligt uppgifter till SVT ska händelsen ha inträffat i ett allmänt utrymme på boendet. Det var sjukvården som larmade polisen. Vad brottet gäller och om någon person har skadats är ännu oklart. Åklagare leder förundersökningen men lämnar i nuläget inga ytterligare uppgifter med hänvisning till utredningsläget.

Återvändandecentret i Märsta har tidigare granskats av SVT. Sedan 2023 har över 50 orosanmälningar som rör barn inkommit. Boendet är en del av regeringens migrationsstrategi där personer som fått avslag på sin asylansökan samlas i väntan på återvändande.

Migrationsverket beskriver händelsen som allvarlig men lämnar inga närmare detaljer om det misstänkta brottet.