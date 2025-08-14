Algblomning vid flera badplatser i Sigtuna kommun

14 aug kl. 11:06
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
14 aug kl. 07:44
Notiser En kvinnlig skådespelare, känd från flera stora filmer och tv-serier, åtalas misstänkt för att ha stulit en Chanel-parfym värd 1 575 kronor från en taxfreebutik på Arlanda i mars i år.
14 aug kl. 06:06
Notiser Morgonkollen 14 augusti!
13 aug kl. 20:30
Nyheter Arbetslösheten i Sigtuna kommun är nu 9,2 procent, en ökning jämfört med förra året. I juli fick bara 124 personer jobb, vilket är årets lägsta notering enligt Arbetsförmedlingen.
13 aug kl. 15:37
Politik Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Mattias Askerson, har i ett brev till Region Stockholms ledning uttryckt oro över situationen inom ambulanssjukvården.
13 aug kl. 07:59
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
13 aug kl. 07:53
Nyheter SOS Alarm tog i juli emot 581 samtal om vårdbehov i Sigtuna kommun. Det ligger nära det historiska snittet för månaden, som är 568 samtal.
13 aug kl. 06:05
Notiser Morgonkollen 13 augusti!
12 aug kl. 19:01
Notiser Efter år av misslyckade försök att hålla kanadagässen borta från strandpromenaden och badplatserna i Sigtuna har en rävattrapp gjort susen – åtminstone för stunden.
12 aug kl. 07:54
Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.
12 aug kl. 07:51
Blåljus Under juli tog SOS Alarm emot 17 samtal om trafikolyckor i Sigtuna kommun. Det är något över det historiska snittet för månaden, som ligger på 14 samtal.
12 aug kl. 06:04
Notiser Morgonkollen - 12 augusti!
11 aug kl. 19:06
Blåljus En MC-förare fördes till sjukhus eftter en avåkning på 263:an vid Norrsundavägen under måndagen.
11 aug kl. 15:32
Notiser Nu återupptas renoveringen av Stora Gatan, vilket kommer leda till begränsad framkomst på vissa platser.
11 aug kl. 15:30
Nyheter Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man i 20-årsåldern från Märsta som dömts för bland annat försök till grovt våld mot tjänsteman.
11 aug kl. 11:48
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
11 aug kl. 05:57
Notiser Morgonkollen 11 augusti!
10 aug kl. 09:49
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
10 aug kl. 07:23
Blåljus Vid 4-tiden i morse brann det i en industrifastighet i Arlandastad och ett stort pådrag larmades ut.
10 aug kl. 05:55
Notiser Morgonkollen - 10 augusti!
9 aug kl. 21:22
Blåljus En kvinna fördes till sjukhus efter en trafikolycka i Skepptuna under lördagskvällen.
9 aug kl. 16:41
Politik I mars i år hittades granater intill en förskola av en förskolegrupp. Trots fyndet är det inga ändrade rutiner för förskolor, avslöjar UNT.se
9 aug kl. 09:08
Blåljus Polisen registrerade 142 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 31. Av dessa ska 77 brott ha begåtts under veckan, medan övriga avser händelser vid en tidigare tidpunkt.