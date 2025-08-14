Algblomning vid flera badplatser i Sigtuna kommun

Vid flera badplatser i kommunen avrådes just nu från bad pga algblomning.

Vid en kontroll på fredagsmorgonen har algblomning upptäckts vid Steningebadet, Rosersbergsbadet och Munkholmsbadet. Kommunen avråder därför från bad vid dessa platser.

Vid Sjudargårdsbadet har ingen algblomning noterats för närvarande. Enligt kommunen kan förekomsten av algblomning variera lokalt i Mälaren beroende på vattnets strömningar och vindriktning.

Väderförändringar under helgen kan påverka situationen och avrådan kan eventuellt hävas i början av nästa vecka. Uppdaterad information finns på kommunens webbplats.