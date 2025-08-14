SteningebadetFoto: Sigtuna kommun

Algblomning vid flera badplatser i Sigtuna kommun

Vid flera badplatser i kommunen avrådes just nu från bad pga algblomning.

Vid en kontroll på fredagsmorgonen har algblomning upptäckts vid Steningebadet, Rosersbergsbadet och Munkholmsbadet. Kommunen avråder därför från bad vid dessa platser.

Vid Sjudargårdsbadet har ingen algblomning noterats för närvarande. Enligt kommunen kan förekomsten av algblomning variera lokalt i Mälaren beroende på vattnets strömningar och vindriktning.

Väderförändringar under helgen kan påverka situationen och avrådan kan eventuellt hävas i början av nästa vecka. Uppdaterad information finns på kommunens webbplats.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

