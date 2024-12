Äldre man hotade busschaufför

Polis fick tillkallas till Arlanda under natten när en man hotade en busschaufför.

En busschaufför hotades av en berusad passagerare i 75-årsåldern under natten till tisdag rapporterar UNT.se. Händelsen inträffade under en färd där chauffören larmade polisen, som kunde ingripa och omhänderta mannen vid Arlanda. Larmet kom in strax efter midnatt, då chauffören rapporterade att passageraren hade blivit aggressiv och hotfull under körningen. Polisen bekräftar att mannen var berusad vid tillfället.