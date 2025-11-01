Äldre kvinna utsattes för bedrägeriförsök

Under fredagskvällen utsattes en äldre kvinna i Sigtuna för ett bedrägeriförsök. Moduset var samma som polisen tidigare i veckan varnat för - äldre kontaktas för låsbyte.

En äldre kvinna i Sigtuna utsattes på fredagskvällen för ett bedrägeriförsök där gärningspersonen utgav sig för att vara polis, rapporterar unt.se. Den falska polisen kontaktade kvinnan och påstod att låset i hennes bostad skulle bytas samt att hennes värdesaker behövde hämtas. Kvinnan lämnade dock inte ifrån sig något, och händelsen utreds som försök till bedrägeri. Läs mer: Polisen varnar för bedrägeriförsök