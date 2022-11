Albin vidare till semifinal – Firade hemma i Sigtuna

Sigtunabon Albin Tingwall är en av de fyra kvarvarande i Idol och är nu bara två deltävlingar från finalen.

I fredagsfinalen gick Albin vidare igen. Tennistränaren från Sigtuna framförde Fix you av Coldplay och My way av Frank Sinatra. Han charmade återigen tv-tittarna och juryn. På lördagen var han tillbaka i Sigtuna där han tog en promenad längs strandpromenaden och avslutade med en lunch på Valvet. Nu återstår två deltävlingar innan den stora finalen på Globen.