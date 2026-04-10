Akuta polisärenden ökade under mars

Under mars månad tog SOS Alarm emot 383 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun. Det är något fler än snittet för månaden.

Historiskt ligger mars på omkring 344 samtal i kommunen, vilket gör årets siffra något högre än normalt, men fortfarande i nivå med hur det brukar se ut.

Sett över året brukar augusti vara den mest belastade månaden, medan april ofta är lugnare. Även i Stockholms län i stort beskrivs mars som en relativt normal månad för den här typen av ärenden.

I förhållande till sin befolkningsstorlek sticker Sigtuna ut. Kommunen hade flest samtal per invånare i länet under mars och placerar sig på nionde plats i landet.

– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under mars månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.