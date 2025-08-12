Akuta polisärenden ökade i kommunen

SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.
Juli är vanligtvis en av de månader då antalet samtal om akuta polisärenden är högre än under resten av året. I Stockholms län var nivån under juli tämligen normal, med Södertälje som den kommun som hade flest samtal i förhållande till sin storlek. Sett till hela landet hade Sigtuna det 43:e högsta antalet samtal per invånare. – Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under juli månad, säger Gunnar Bergström på SOS Alarm.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.