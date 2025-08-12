Akuta polisärenden ökade i kommunen

SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Juli är vanligtvis en av de månader då antalet samtal om akuta polisärenden är högre än under resten av året. I Stockholms län var nivån under juli tämligen normal, med Södertälje som den kommun som hade flest samtal i förhållande till sin storlek. Sett till hela landet hade Sigtuna det 43:e högsta antalet samtal per invånare. – Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under juli månad, säger Gunnar Bergström på SOS Alarm.