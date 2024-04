Åkersberga besegrade Märsta IK

Märsta IK föll i den andra omgången av Division 3 Norra Svealand med 4-1 borta mot Åkersberga FC.

Åkersberga tog en övertygande seger mot Märsta IK med 4-1 i Division 3 Norra Svealand. Matchen började intensivt med Eric Öhnell som satte 1-0 för Åkersberga i den 17:e minuten. Märsta IK fick en tidig varning när Mass Khan drog på sig en varning i den 13:e minuten. Hampus Persaud Arnsbjer dubblade sedan Åkersbergas ledning med ett mål i den 32:a minuten.

Jonas Lindström utökade ledningen för Åkersberga till 3-0 genom ett hörnmål i den 40:e minuten. Strax innan halvtid fick Daniel Eliasson en varning för Märsta IK i den 45:e minuten.

Andra halvlek började med flera spelarbyten, där Frederic Kayembe Ilolo kom in för Hampus Persaud Arnsbjer i den 46:e minuten för Åkersberga. Edwin Duah Boateng byttes också in för Filip Rauhala. Märsta IK genomförde flera byten under matchen för att försöka ändra spelet, men Åkersberga fortsatte att dominera.

Frederic Kayembe Ilolo fortsatte att imponera för Åkersberga och satte 4-0 i den 70:e minuten. Mot slutet av matchen gjorde Moses Weah Junior Hoffman ett tröstmål för Märsta IK, men det var inte tillräckligt för att hota Åkersbergas ledning.

Matchen avslutades med ytterligare varningar för Abdoul Hakim Hakizimana från Åkersberga och Kevin Toure från Märsta IK i den 90:e minuten. Slutresultatet blev 4-1 till Åkersberga, vilket säkrade dem tre poäng i Division 3 Norra Svealand.