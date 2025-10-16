Air France lyfte från Arlanda med hållbart flygbränsle

Air France genomförde på onsdagen den mest nordliga flygningen i årets upplaga av The Aviation Challenge (TAC), som arrangeras av flygalliansen SkyTeam.

Flygningen gick från Arlanda till Paris Charles de Gaulle, och fem ton hållbart flygbränsle, så kallat SAF (Sustainable Aviation Fuel), fylldes på i bränslesystemet på Arlanda. Mängden motsvarar hela bränsleförbrukningen för den aktuella rutten.

– Jag är väldigt glad att vi kunde lägga till nordisk SAF på Arlanda, eftersom SAF är en avgörande faktor för att minska utsläppen från flyget, säger Tom Verbugt, general manager för Air France och KLM i norra Europa.

Air France-personal fanns på plats vid gaten på Arlanda för att informera passagerarna om hållbart flygbränsle och The Aviation Challenge. De resenärer som hade valt att köpa till SAF fick även gå ombord först, något som kallades SAF boarding.

Fredrik Kämpfe från Transportföretagen deltog som talare och betonade vikten av gemensamma insatser för att minska flygets klimatpåverkan.

– Vi måste minska utsläppen, inte flygandet. TAC visar att det är möjligt. Flyget är en viktig del av det globala transportsystemet och förbinder människor och företag världen över, sade Kämpfe.

Flygningen genomfördes med en Airbus A220, ett flygplan av den nya generationen som enligt Air France drar upp till 20 procent mindre bränsle än tidigare modeller.