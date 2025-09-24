Air France-KLM och SAS stärker samarbetet – nya USA-linjer från Arlanda

Air France-KLM och SAS fördjupar sitt kommersiella samarbete och utökar codeshare-avtalet med fler direktförbindelser till USA.

För resenärer från Stockholm Arlanda innebär det att SAS-flyg till New York-Newark och Miami nu även trafikeras med Air France-kod, vilket ger fler bokningsmöjligheter och tillgång till lojalitetsprogrammet Flying Blue. Satsningen omfattar totalt omkring 60 nya veckovisa direktflygningar över Atlanten från Skandinavien. Utöver Arlanda berörs även Köpenhamn och Oslo, där SAS trafikerar flera stora amerikanska städer. Det utvidgade samarbetet innebär att resenärer kan kombinera tidtabeller och rutter på en biljett, med smidiga anslutningar via Air France och KLM:s nätverk vidare till destinationer i USA och globalt.