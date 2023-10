Air France-KLM ny storägare i SAS

SAS får in en ny storägare när de under tisdagskvällen presenterades en affär där Air France-KLM går in som storägare.

Air France-KLM går in som storägare i SAS. Det meddelade bolaget under tisdagskvällen i ett pressmeddelande. SAS har betydande verksamhet på Arlanda. Även Air France och KLM har flighter på Arlanda, dock inte i lika hög grad utan det rör sig om enstaka linser från Arlanda till Frankrike/Holland. Hur trafiken på Arlanda påverkas är i nuläget inte känt.

– Den överenskomna investeringen är en viktig milstolpe i vår SAS FORWARD-plan och visar att våra nya investerare tror på SAS och vår potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver.