ADAAM uppträder på Together For A Better Day på Avicii Arena

Märstasonen ADAAM kommer att stå på scenen på Together For A Better Day på Avicii Arena den 3 december 2025.

Konserten samlar svenska och internationella artister för att bryta stigma kring psykisk ohälsa och sprida hopp bland unga. Årets upplaga erbjuder även LED-armband till publiken, så att tiotusentals besökare kan skapa gemensamma ljuseffekter under konserten. Fokus ligger på musik som kraft för välmående, och Tim Bergling Foundation fortsätter sina satsningar för ungas psykiska hälsa. ADAAM uppträder tillsammans med Greekazo.