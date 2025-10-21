ADAAMFoto: Pressbild

ADAAM uppträder på Together For A Better Day på Avicii Arena

Märstasonen ADAAM kommer att stå på scenen på Together For A Better Day på Avicii Arena den 3 december 2025.

Konserten samlar svenska och internationella artister för att bryta stigma kring psykisk ohälsa och sprida hopp bland unga. Årets upplaga erbjuder även LED-armband till publiken, så att tiotusentals besökare kan skapa gemensamma ljuseffekter under konserten. Fokus ligger på musik som kraft för välmående, och Tim Bergling Foundation fortsätter sina satsningar för ungas psykiska hälsa. ADAAM uppträder tillsammans med Greekazo.

Av Erik Karlsson

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.