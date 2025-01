ADAAM släpper nytt

Märstaartisten ADAAM inleder 2025 med sin nya singel "Fiesta", som släpps idag fredag. I samband med lanseringen presenteras också en musikvideo, inspelad på Island med dess storslagna natur som bakgrund.

Efter sitt genombrott 2022 har ADAAM etablerat sig på den svenska musikscenen med två albumettor, flera nomineringar till Grammis och P3 Guld samt framträdanden på festivaler som Way Out West och Summer On.

Den nya låten, som beskrivs som en blandning av festliga reggaeton-toner och ett djupare innehåll, får också en speciell plats i premiäravsnittet av Bianca Ingrossos talkshow ”Bianca by Night”, där ADAAM framför ”Fiesta” live den 10 januari. Showen spelas in på Berns i Stockholm och kommer att sändas i Norden.

Musikvideon till låten innehåller både kyliga och färgglada scener från Island. Enligt ADAAM symboliserar det kalla videomaterialet låtens djupare delar, medan de mer livliga scenerna speglar det festliga temat.