ADAAM på Märsta stationFoto: Pressbild

ADAAM släpper låt till SL:s nya kampanj

Märstaartisten ADAAM står för musiken till SL:s nya kampanj.

SL har dragit igång kampanjen Stockholm puls som vill visa kollektivtrafiken som mer än bara ett sätt att ta sig från A till B. Här ryms både det som är typiskt för resorna – små vardagliga stunder, konstiga möten och stökiga resenärer – men också känslan av en stad i rörelse.

För musiken står rapparen Adaam, uppväxt i Märsta längs pendeltågslinjen. Han har specialskrivit låten Alltid hennes som är producerad av Pablo Paz, känd från bland annat succén 17. Låten släpps samtidigt som kampanjen och blir ett soundtrack till filmen som rullar i sociala medier, på TV, poddar och utomhus.

Adaam berättar att tågen alltid varit en stor del av hans uppväxt – både som transport in till stan och som plats att drömma sig bort till musik. Nu hoppas han att Alltid hennes ska bli en anthem för stockholmare och för staden i stort.

Av Erik Karlsson

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Märstarapparen 25 släpper ny singel

Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.

Sara Sandberg ställer ut i Sigtuna

Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.

EPA/Motorskoj samlar traktorer och publik i Odensala på lördag

Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.