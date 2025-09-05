ADAAM släpper låt till SL:s nya kampanj

Märstaartisten ADAAM står för musiken till SL:s nya kampanj.

SL har dragit igång kampanjen Stockholm puls som vill visa kollektivtrafiken som mer än bara ett sätt att ta sig från A till B. Här ryms både det som är typiskt för resorna – små vardagliga stunder, konstiga möten och stökiga resenärer – men också känslan av en stad i rörelse.

För musiken står rapparen Adaam, uppväxt i Märsta längs pendeltågslinjen. Han har specialskrivit låten Alltid hennes som är producerad av Pablo Paz, känd från bland annat succén 17. Låten släpps samtidigt som kampanjen och blir ett soundtrack till filmen som rullar i sociala medier, på TV, poddar och utomhus.

Adaam berättar att tågen alltid varit en stor del av hans uppväxt – både som transport in till stan och som plats att drömma sig bort till musik. Nu hoppas han att Alltid hennes ska bli en anthem för stockholmare och för staden i stort.