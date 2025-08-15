ADAAM och Greekazo släpper gemensam EP

Två av Sveriges största namn inom hiphop, märstarapparen ADAAM och Greekazo, går nu samman och släpper sin första gemensamma EP Nya Skolans Ledare den 15 augusti.

Duon har redan haft ett framgångsrikt år tillsammans. I våras kom singeln Håller mig själv, som snabbt tog över både TikTok och topplistorna och landade på förstaplatsen på Spotify. Därefter har de släppt Trending och Ela Ela, där den sistnämnda framfördes live på Allsång på Skansen inför storpublik.

EP:n innehåller fem spår och är resultatet av ett samarbete som vuxit fram under både intensiva nätter i studion och längre kreativa processer. ADAAM och Greekazo beskriver projektet som ett möte där deras olika stilar och influenser smält samman till ett nytt, gemensamt sound.

Med Nya Skolans Ledare vill de skapa musik som både ger energi och sprider bra stämning – något som märks i låtarna.