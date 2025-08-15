ADAAM och Greekazo släpper gemensam EP

Två av Sveriges största namn inom hiphop, märstarapparen ADAAM och Greekazo, går nu samman och släpper sin första gemensamma EP Nya Skolans Ledare den 15 augusti.
Duon har redan haft ett framgångsrikt år tillsammans. I våras kom singeln Håller mig själv, som snabbt tog över både TikTok och topplistorna och landade på förstaplatsen på Spotify. Därefter har de släppt Trending och Ela Ela, där den sistnämnda framfördes live på Allsång på Skansen inför storpublik.
EP:n innehåller fem spår och är resultatet av ett samarbete som vuxit fram under både intensiva nätter i studion och längre kreativa processer. ADAAM och Greekazo beskriver projektet som ett möte där deras olika stilar och influenser smält samman till ett nytt, gemensamt sound.
Med Nya Skolans Ledare vill de skapa musik som både ger energi och sprider bra stämning – något som märks i låtarna.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.
Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.
Märstafolket Två 15-åriga tjejer från Märsta deltar i projektet Tjejer Oxå, där unga får chansen att lära sig om trygghet och säkerhet i samhället. Bakom initiativet står Räddningstjänsten tillsammans med bland annat polis, ambulans och brandkår. Syftet är att skapa gemenskap och ge unga meningsfulla aktiviteter efter skoltid.
Nöjesnyheter Lördagen den 23 augusti är det dags för den traditionsenliga sensommarmarknaden Sigtuna Möte – ett evenemang med historiska rötter som sträcker sig tillbaka till det sista jordbruksmötet i Sigtuna stad år 1912. Sedan dess har marknaden utvecklats till en återkommande folkfest som i över femtio år lockat både lokalbefolkning och besökare.
Märstafolket På torsdagseftermiddagen besökte märsta.nu Midgårdsbadet och träffade Emilio, 18 år, som är en av sommarjobbarna på anläggningen. Han trivs med arbetet och uppskattar både tempot och gemenskapen med kollegorna.