A-traktorer ökar i kommunen

Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.

Vid utgången av 2025 fanns drygt 120 registrerade A-traktorer i kommunen, vilket är en tydlig ökning jämfört med för fem år sedan. Utvecklingen följer den nationella trenden där antalet A-traktorer ökat kraftigt sedan 2020.

Sett till befolkningen innebär det att Sigtuna ligger i nivå med många andra kommuner i Stockholms län, men klart under de mest A-traktortäta kommunerna i landet.

Ökningen har skett parallellt med förändrade regler och ett ökat intresse bland unga för ombyggda fordon som får köras från 15 års ålder. Enligt Newsworthy är ökningen en del av en bredare trend där A-traktorer blivit vanligare både i storstadsnära kommuner och i mindre orter.