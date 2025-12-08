Foto: Pressbild
91 nya kooperativa hyresrätter i Sigtuna stadsängar

Bonava inleder byggnationen av 91 kooperativa hyresrätter i Sigtuna stadsängar och säljer samtidigt projektet till ett nytt joint venture. Bostäderna planeras stå klara 2027.

Bonava startade produktionen av 91 kooperativa hyresrätter i Sigtuna stadsängar och sålde samtidigt projektet till ett nytt joint venture mellan Urban Partners, Granitor och Justim. Det underliggande fastighetsvärdet är 363 miljoner kronor och inflyttning väntas under fjärde kvartalet 2027.

Bostäderna utformas som trygghetsboende för personer över 65 år. Enligt Bonava ska satsningen möta ett växande behov av seniorbostäder och stärka utvecklingen av Sigtuna stadsängar. Projektet, Visthuset, får en inglasad innergård och ett torg inspirerat av italienska piazzor, och ingår i en stadsdel som byggs med fokus på hållbarhet och lokal energiförsörjning.

