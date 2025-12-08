91 nya kooperativa hyresrätter i Sigtuna stadsängar
Bonava inleder byggnationen av 91 kooperativa hyresrätter i Sigtuna stadsängar och säljer samtidigt projektet till ett nytt joint venture. Bostäderna planeras stå klara 2027.
Bonava startade produktionen av 91 kooperativa hyresrätter i Sigtuna stadsängar och sålde samtidigt projektet till ett nytt joint venture mellan Urban Partners, Granitor och Justim. Det underliggande fastighetsvärdet är 363 miljoner kronor och inflyttning väntas under fjärde kvartalet 2027.
Bostäderna utformas som trygghetsboende för personer över 65 år. Enligt Bonava ska satsningen möta ett växande behov av seniorbostäder och stärka utvecklingen av Sigtuna stadsängar. Projektet, Visthuset, får en inglasad innergård och ett torg inspirerat av italienska piazzor, och ingår i en stadsdel som byggs med fokus på hållbarhet och lokal energiförsörjning.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
Bostad De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.