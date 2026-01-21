90-åring vinglade med bilen – körkortet omhändertogs

En man i 90-årsåldern fick sitt körkort omhändertaget efter att ha stoppats av polis i Märsta på tisdagseftermiddagen, rapporterar unt.se.

Polisen larmades strax före klockan 15 efter uppgifter om en bil som körde vingligt i området. En patrull åkte till platsen och stoppade fordonet. Vid kontrollen bedömde polisen att föraren inte borde fortsätta köra, och körkortet omhändertogs på plats.

– Föraren körde extremt dåligt och vi anser inte att han ska vara på vägarna, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson till unt.se.