90-åring vinglade med bilen – körkortet omhändertogs

18 jan kl. 17:21
Nyheter Polisen har under söndageftermiddagen en polisinsats i ett villamområde i Steninge:- Ett hus är avspärrat, säger en uppgiftslämnare till märsta.nu.
17 jan kl. 11:58
Nyheter Under lördagen kontrollerade polisen fordon på Arlandaleden och en person misstänks för rattfylleri.
17 jan kl. 06:22
Nyheter En kraftig smäll hördes i Märsta under fredagskvällen, vilket ledde till att polisen larmades till platsen.
14 jan kl. 09:23
Nyheter Vägen mellan Måby och Husby är avstängd på grund av olycka med en lastbil.
14 jan kl. 08:34
Nyheter En trafikolycka inträffade på väg 263 i höjd med Erikssund i Sigtuna kommun. En personbil körde in i mitträcket och polisen var på väg till olycksplatsen.
13 jan kl. 01:32
Nyheter Vid 00.20 larmades brandkår till brand på Arlandas Terminal 5.
12 jan kl. 14:35
Nyheter En kvinna i 80-årsåldern i Sigtuna kontaktades under måndagen av en person som utgav sig för att vara hantverkare och påstod att det fanns flera fel i hennes bostad.
12 jan kl. 10:52
Nyheter En trafikolycka inträffade på E4 under måndagsmorgonen, strax söder om trafikplats Brunnby vid bron över sjön Valloxen.
11 jan kl. 07:03
Nyheter Sedan klockan 18 på lördagskvällen pågick en polisinsats mot flera fall av bedrägeriförsök och rån riktade mot äldre personer i Stockholms län, enligt polisen.
8 jan kl. 20:02
Nyheter En brand uppstod i ett flygplan på Arlanda flygplats under torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen och kunde snabbt släcka branden. Ingen person skadades.
7 jan kl. 16:59
Nyheter En trafikolycka med flera fordon inträffade på väg 263 norr om Sigtuna. Olyckan skedde på sträckan mellan Haga och Sigtuna och påverkade trafiken i båda riktningarna.
5 jan kl. 21:55
Nyheter Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
5 jan kl. 18:10
Blåljus En personbil hamnade i diket vid avfarten till Rosersberg på E4 i riktning mot Märsta under måndagseftermiddagen. Avfarten stängdes tillfälligt i samband med bärgningsarbetet.
3 jan kl. 16:47
Nyheter En ordväxling mellan en taxichaufför och en kund ledde till polisinsats vid Arlanda under lördagsförmiddagen. En av männen misstänks nu för brott.
2 jan kl. 07:11
Nyheter En trafikolycka inträffade under natten mot fredag på väg 273 i höjd med Arlanda.
31 dec kl. 12:58
Nyheter Under Nyårsafton inträffade en trafikolycka på Norrsundavägen. Larmet kom vid 12.28 från SOS-Alarm
30 dec kl. 21:28
Nyheter Tre personer misstänks för brott efter ett bråk i en lägenhet i Märsta under tisdagen. En kvinna i 30-årsåldern misstänks för misshandel och grovt olaga hot.
30 dec kl. 10:40
Nyheter En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.
23 dec kl. 15:25
Nyheter En person har förts till sjukhus efter en singelolycka på väg 273 i Herresta i Sigtuna kommun under tisdagen.
23 dec kl. 07:24
Nyheter Under natten förstördes minst fem bilar i en brand i Valsta.
22 dec kl. 10:10
Nyheter Under förmiddagen inträffade en trafikolycka vid E4:an i Märsta.
21 dec kl. 12:58
Nyheter Strax före 13 på söndagen inträffade en trafikolycka i Rosersberg på E4N som påverkar framkomlighet mot Märsta under drygt en timme.
20 dec kl. 22:28
Nyheter Polis larmades under lördagen till en basketmatch i Sigtuna efter uppgifter om misshandel.