51-årig man åtalas för mordet

Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.

Mannen var gift med kvinnan vid tidpunkten för händelsen. Han anhölls och häktades kort efter fyndet, men släpptes senare och utredningen lades ned året därpå.

Fallet togs upp igen av polisens grupp för kalla fall i slutet av 2024, efter en ny genomgång av bevisningen. Enligt åklagaren har nya tekniska analyser och kompletterande utredningsåtgärder genomförts.

– Min bedömning är att den bevisning som finns är tillräcklig för att väcka åtal, säger senior åklagare Vida Paridad.

Mannen häktades på nytt i oktober 2025 och åtalas nu för mord. Ärendet hanteras av polisens kalla fall-grupp i Stockholm. Eftersom preskription inte längre gäller för mord kan äldre ouppklarade fall utredas vidare.