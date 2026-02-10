Foto: Pressbild

500 niondeklassare möter arbetslivet på ny yrkesmässa

Till hösten planeras för en yrkesmässa i Scandinavian XPO dit elever i årskurs 9 kan gå för att möta representanter för arbetsliv.

Den 6 oktober 2026 arrangerar Sigtuna kommun för första gången MOA-mässan, en interaktiv yrkesmässa för elever i årskurs 9. Mässan hålls på Scandinavian XPO och samlar cirka 500 elever från kommunens grundskolor. Eleverna får möta arbetslivet genom olika branschområden, så kallade världar, där de kan prova på arbetsmoment och träffa yrkesverksamma. Syftet är att ge bättre underlag inför gymnasievalet. MOA står för Modern arbetslivsorientering och genomförs i år som ett provprojekt med ambition att utvecklas kommande år.

Av Erik Karlsson

