50-åringen häktad för mordet

En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mannen, som tidigare varit häktad i ärendet, greps efter att nya utredningsåtgärder lett till att förundersökningen återupptagits. Senior åklagare Vida Paridad, som leder förundersökningen, säger att häktningen skett med stöd av de nya utredningsåtgärderna: – Vilka åtgärder det rör sig om går jag inte in på i nuläget.

Häktningsförhandlingen ägde rum i Attunda tingsrätt under fredagen.