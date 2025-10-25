50-åringen häktad för mordet

En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.
Mannen, som tidigare varit häktad i ärendet, greps efter att nya utredningsåtgärder lett till att förundersökningen återupptagits. Senior åklagare Vida Paridad, som leder förundersökningen, säger att häktningen skett med stöd av de nya utredningsåtgärderna: – Vilka åtgärder det rör sig om går jag inte in på i nuläget.
Häktningsförhandlingen ägde rum i Attunda tingsrätt under fredagen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.