Foto: Jamshid Jamshidi

Åskådare misshandlad vid basketmatch

Polis larmades under lördagen till en basketmatch i Sigtuna efter uppgifter om misshandel.

En man i 65-årsåldern som befann sig i publiken ska ha blivit slagen av en okänd person i samband med en basketmatch rapporterar unt.se. Ett av slagen träffade mannen i ansiktet, vilket ledde till att hans glasögon gick sönder. Gärningspersonen lämnade platsen och är ännu inte identifierad. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och har ett signalement att arbeta vidare med.

Av Erik Karlsson
jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.

valet2026

Bergqvist fortsatt etta på Liberalernas lista

Politik Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.