Åskådare misshandlad vid basketmatch

Polis larmades under lördagen till en basketmatch i Sigtuna efter uppgifter om misshandel.

En man i 65-årsåldern som befann sig i publiken ska ha blivit slagen av en okänd person i samband med en basketmatch rapporterar unt.se. Ett av slagen träffade mannen i ansiktet, vilket ledde till att hans glasögon gick sönder. Gärningspersonen lämnade platsen och är ännu inte identifierad. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och har ett signalement att arbeta vidare med.