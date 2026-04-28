33 föreningar i Sigtuna anslutna till fritidskortet

Allt fler föreningar i Sigtuna kommun ansluter sig till det nya fritidskortet för barn och unga. Hittills är 33 föreningar med, tillsammans med kommunens kulturskola.

Fritidskortet ger barn mellan 7 och 16 år 550 kronor per år att använda till fritidsaktiviteter. För vissa hushåll kan summan vara högre, upp till 2 500 kronor per barn.

Av de anslutna föreningarna i Sigtuna är 30 idrottsföreningar. Sedan november har ytterligare tio föreningar tillkommit, vilket breddar utbudet lokalt.

Nationellt har nära 7 000 föreningar och kulturskolor anslutit sig sedan starten hösten 2025, ungefär hälften av de som kan delta. I Stockholms län är en majoritet av idrottsföreningarna med.

Fritidskortet kan användas även utanför hemkommunen och gäller för aktiviteter som betalas fram till slutet av november. Syftet är att fler barn ska kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter.

Av Erik Karlsson

Brons för SMGK på Rikstvåan

notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

Så blir nya handbollsarenan

Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.