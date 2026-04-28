33 föreningar i Sigtuna anslutna till fritidskortet

Allt fler föreningar i Sigtuna kommun ansluter sig till det nya fritidskortet för barn och unga. Hittills är 33 föreningar med, tillsammans med kommunens kulturskola.

Fritidskortet ger barn mellan 7 och 16 år 550 kronor per år att använda till fritidsaktiviteter. För vissa hushåll kan summan vara högre, upp till 2 500 kronor per barn.

Av de anslutna föreningarna i Sigtuna är 30 idrottsföreningar. Sedan november har ytterligare tio föreningar tillkommit, vilket breddar utbudet lokalt.

Nationellt har nära 7 000 föreningar och kulturskolor anslutit sig sedan starten hösten 2025, ungefär hälften av de som kan delta. I Stockholms län är en majoritet av idrottsföreningarna med.

Fritidskortet kan användas även utanför hemkommunen och gäller för aktiviteter som betalas fram till slutet av november. Syftet är att fler barn ska kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter.