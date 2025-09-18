312 viltolyckor i kommunen under 2024

Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.
I hela Stockholms län fortsätter viltolyckorna att öka. Totalt inträffade 4 215 olyckor förra året – den högsta nivån sedan 2015. Rådjur står bakom åtta av tio olyckor, men även kollisioner med dovhjort och vildsvin ökar. Hösten är den mest olycksdrabbade perioden, särskilt under oktober och november. – Den största risken är i gryning och skymning när djuren är mer aktiva. Då är det viktigt att sakta ner, hålla mer koll längs vägkanterna och vara extra uppmärksam vid viltvarningsskyltar, säger Johan Granholm, motorexpert på If.
Viltolyckorna i Sverige har ökat med över 60 procent sedan 2015. Enligt försäkringsbolagen kan bilister i Stockholms län räkna med omkring 1 300 incidenter under höstperioden, motsvarande mer än 20 per dag.
