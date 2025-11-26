30-åring åtalas för grova sexualbrott

En man i 30-årsåldern åtalas i Sigtuna för flera grova sexualbrott mot ett barn, enligt stämningsansökan.
Brotten ska ha pågått under perioden 2023–2025 och omfattar bland annat tvång till samlag och andra sexuella handlingar rapporterar UNT.se. Åklagaren bedömer brotten som grova då flera ska ha inneburit våld och stor hänsynslöshet. Mannen ska även ha visat pornografiskt material för flickorna.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.