27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår
Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.
Lokalpolitiker i bland annat Danderyd, Sigtuna och Salem har uttryckt oro och vänt sig till regionstyrelsen för att få svar på vilka åtgärder som vidtas. Samtidigt vittnar vårdpersonal om att bemanningen fortfarande är en utmaning, vilket väcker frågor om vem som ska köra de nya fordonen De gamla ambulanserna som följde med när regionen tog över driften i bolaget AISAB ska successivt fasas ut. Planen är att byta ut 25–30 procent av fordonen årligen, uppger SVT.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.