27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.

Lokalpolitiker i bland annat Danderyd, Sigtuna och Salem har uttryckt oro och vänt sig till regionstyrelsen för att få svar på vilka åtgärder som vidtas. Samtidigt vittnar vårdpersonal om att bemanningen fortfarande är en utmaning, vilket väcker frågor om vem som ska köra de nya fordonen De gamla ambulanserna som följde med när regionen tog över driften i bolaget AISAB ska successivt fasas ut. Planen är att byta ut 25–30 procent av fordonen årligen, uppger SVT.