Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.

Lokalpolitiker i bland annat Danderyd, Sigtuna och Salem har uttryckt oro och vänt sig till regionstyrelsen för att få svar på vilka åtgärder som vidtas. Samtidigt vittnar vårdpersonal om att bemanningen fortfarande är en utmaning, vilket väcker frågor om vem som ska köra de nya fordonen De gamla ambulanserna som följde med när regionen tog över driften i bolaget AISAB ska successivt fasas ut. Planen är att byta ut 25–30 procent av fordonen årligen, uppger SVT.

Av Erik Karlsson

Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.