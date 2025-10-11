258 brottsanmälningar i Sigtuna under vecka 40

Polisen registrerade 258 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 40.

Det visar ett sammanställt registerutdrag från polisens dygnslistor för perioden 29 september till 6 oktober.

Av de totalt 258 anmälningarna gäller 100 händelser som ska ha inträffat under veckan, medan övriga avser brott som skett tidigare men registrerats i efterhand, rapporterar Newsworthy.

Utöver dessa brott har polisen också noterat ytterligare 50 ärenden i kommunen under perioden.

Statistiken bygger på öppna uppgifter från polisens anmälningsregister. Vissa typer av brott, bland annat allvarliga våldsbrott, sexualbrott och brott mot skyddslagen, omfattas av sekretess och ingår därför inte i sammanställningen.