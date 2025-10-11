Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

258 brottsanmälningar i Sigtuna under vecka 40

Polisen registrerade 258 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 40.

Det visar ett sammanställt registerutdrag från polisens dygnslistor för perioden 29 september till 6 oktober.

Av de totalt 258 anmälningarna gäller 100 händelser som ska ha inträffat under veckan, medan övriga avser brott som skett tidigare men registrerats i efterhand, rapporterar Newsworthy.

Utöver dessa brott har polisen också noterat ytterligare 50 ärenden i kommunen under perioden.

Statistiken bygger på öppna uppgifter från polisens anmälningsregister. Vissa typer av brott, bland annat allvarliga våldsbrott, sexualbrott och brott mot skyddslagen, omfattas av sekretess och ingår därför inte i sammanställningen.

Av redaktion@marsta.nu
upphandlingen av bolt

Oklart om Bolt-domen överklagas

Nyheter Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.

VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.