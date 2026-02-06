225 kilo cannabis hittades i solpaneler på Arlanda

Tullverket stoppade ett omfattande smugglingsförsök på Arlanda efter att en leverans med solpaneler visat sig innehålla stora mängder narkotika.

Två lastpallar med solpaneler som anlände till Arlanda innehöll totalt 225 kilo cannabisharts. Smugglingen upptäcktes efter att en speditör blivit misstänksam och larmat Tullverket. Försändelsen var adresserad till en elfirma i Gävle, som visade sig vara ovetande om leveransen. Utredningen visar att tullhandlingar och kontaktuppgifter hade förfalskats för att dölja vilka som låg bakom importen. Tre personer åtalas nu vid Gävle tingsrätt för grov narkotikasmuggling. Tullverket kopplar ärendet till ett liknande fall som tidigare i år upptäcktes på Arlanda, där omkring 90 kilo cannabis hittades i en leverans med solpaneler till Södertälje.