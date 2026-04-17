220 kandidater klara inför kommunvalet i Sigtuna

Nu börjar listorna inför höstens val till kommunfullmäktige i Sigtuna att bli klara. Totalt finns 220 kandidater från 14 partier registrerade hittills, enligt Newsworthys sammanställning.

Merparten av kandidaterna står på så kallade låsta listor, där partierna redan bestämt både namn och placering. En mindre andel finns på öppna listor där det fortfarande går att anmäla kandidater fram till valdagen.

Totalt har 213 kandidater anmälts på låsta listor, vilket är något färre än i valet 2022.

Kandidater mellan 20 och 89 år

Åldersspannet i årets kandidatlista sträcker sig från 20 till 89 år. Bland de yngsta kandidaterna finns Elsa Kelfve (M), Ludvig Henrikson (M) och Ellen Aguirre Hammarbäck (V), samtliga 20 år på valdagen. I andra änden av spannet finns Louise Skeppare (M), som är 89 år på valdagen.

Medelåldern bland kandidaterna ligger på 57,2 år. Kvinnor utgör 43 procent av kandidaterna, vilket är en marginell minskning jämfört med valet 2022.

Kandidat finns på tre partilistor

En av kandidaterna i Sigtuna förekommer på flera partilistor samtidigt. Sahar Fathi är placerad på nionde plats för Liberalerna, men är även registrerad som kandidat för För Allas Bästa och Libertarianerna.

Enligt regelverket kan en person stå på flera listor, men bara väljas in för ett parti i kommunfullmäktige. Kandidatur kan också återkallas skriftligen till länsstyrelsen fram till den 10 september.

Socialdemokraterna störst kandidatlista

Socialdemokraterna har flest kandidater i kommunen med 58 namn på listan. Flera partier har betydligt färre kandidater.

I sammanställningen framgår också att könsfördelningen varierar mellan partierna, där Miljöpartiet och Vänsterpartiet har högst andel kvinnor medan vissa mindre partier har en tydligare mansdominans i sina listor.